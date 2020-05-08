У Києві заборонили відкривати ТЦР з 11 травня: названа дата пом'якшення обмежень

Мерія Києва ухвалила рішення не відкривати торгово-розважальні центри з 11 травня, всупереч постанові Кабінету міністрів.

Як розповів мер столиці, найімовірніше, їх можуть відрити на другому етапі пом'якшення карантину. Так, вони залишаються закритими, як мінімум до 22 травня, повідомляється на сайті КМДА.

"Що стосується відкриття великих торгових центрів – це буде друга хвиля зняття обмежень. І ми будемо спиратися виключно на статистику захворюваності. Якщо знову буде спалах інфекції, ми можемо знову повернутися до суворого карантину", – заявив він.

Мер додав, що роботу ТРЦ, швидше за все, відновлять після того, як запустять громадський транспорт.

"Ми повільно знімаємо обмеження. Але поступове зняття обмежень не означає зняття всіх обмежень. Якщо ми будемо запускати роботу великих торгових центрів, то нам потрібно буде запускати як мінімум наземний транспорт. І ми готуємося до цього. Але прошу ще трохи почекати. На початку 20 -х чисел, 21-22-го, ми вже збираємося вводити ще більші пом'якшення", – сказав Кличко.

Разом з тим, співвласник ТРЦ Dream Town в Києві Гарік Корододский підтвердив, що заклад відкриватися не буде, і підкреслив, що він несе через карантин величезні збитки.

"Дрім Таун не відкривається 11 травня. Так вирішив мер Кличко. При цьому ДТ несе великі збитки, нам вигідно відкритися якомога раніше, є таке, що суперечить рішенням мера, розпорядження Кабміну. Але! І тут настає відоме "але". Але ми, як відповідальний бізнес, не готові ризикувати здоров'ям наших гостей і підтримуємо рішення міста. Зрештою ці десять днів пройдуть і ми будемо згадувати про них з посмішкою", – написав він.

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