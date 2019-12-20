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20 грудня • оновлено в 21:06
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У Києві заборонили феєрверки і салюти через війну на Донбасі

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У Києві заборонили запускати феєрверки і салюти до закінчення війни на Донбасі.

Рішення прийняла столична міська рада. Його підтримали 78 депутатів, сказано в повідомленні пресслужби.

"У столиці забороняється проведення феєрверків, салютів та інших розважальних заходів і видовищ з використанням піротехнічних виробів на період стримування збройної агресії на сході України", – сказано в заяві.

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Також заборонено проводити масові розважальні заходи на Алеї Героїв Небесної Сотні і вулиці Трьохсвятительській в межах Стіни пам'яті загиблих Героїв.

Салют

Салют

Pixabay

Як писав OBOZREVATEL, також в Києві під час новорічних і різдвяних свят заборонили продавати алкоголь в публічних місцях.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Київ
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
вчера на Русановке еб.а.шили сплюты ,аж от Тельбина было видно и слышно.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Плясун очком бутылочный, вас это не спасёт.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На шестом году вспомнили - у нас же вийна!
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