У Києві заарештували підозрюваного в згвалтуванні поліцейського

Антон Малиновський Кияни 16:58, 26.05.2020 Оновлено: 17:18, 26.05.2020

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в побитті та зґвалтуванні поліцейському з Кагарлика Сергію Сулимі.

Як повідомляє hromadske, адвокат підозрюваного виніс пропозицію про те, щоб засідання проходило в закритому режимі – прокурор підтримав.

Пізніше стало відомо рішення суду: Сергія Сулиму було вирішено відправити під арешт на два місяці без права внесення застави. Другому підозрюваному – Миколі Кузіву – обиратимуть запобіжний захід відразу ж після цього засідання.

У Києві заарештували підозрюваного в згвалтуванні поліцейського
hromadske
У Києві заарештували підозрюваного в згвалтуванні поліцейського
hromadske
У Києві заарештували підозрюваного в згвалтуванні поліцейського
hromadske
У Києві заарештували підозрюваного в згвалтуванні поліцейського
24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Кияни

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