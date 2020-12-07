У Києві за вихідні зупинили 67 п'яних водіїв

У Києві 5-6 грудня патрульні зупинили 67 водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Як повідомили OBOZREVATEL у прес-службі патрульної поліції Києва, на правопорушників було складено адміністративні матеріали за статтею 130 КУпАП.

Усього протягом вихідних патрульні оформили 206 дорожньо-транспортних пригод. З них 16 аварій – з потерпілими.

Варто зазначити, що кількість ДТП, в порівнянні з попередніми вихідними, збільшилася вдвічі. 28-29 листопада було зафіксовано 110 аварій, з яких 8 – з потерпілими.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Деснянському районі Києва, на проспекті Шухевича, некероване таксі виїхало на тротуар через те, що водій помер за кермом.

Прямо під час руху авто вискочило на бордюрний камінь, збивши кілька стовпчиків огорожі, потім на тротуар і велосипедну доріжку. Некерована машина проїхала близько 40 метрів. Прямо перед заїздом на АЗС автомобіль зупинився.