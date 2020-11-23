У Києві за вихідні зловили 92 п'яних водіїв
У Києві за 21-22 листопада патрульні виявили 93 водія, які перебували за кермом у стані сп'яніння.
Як розповіли OBOZREVATEL в прес-службі патрульної поліції Києва, на порушників були складені адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.
Всього в Києві за вихідні було зафіксовано 117 дорожньо-транспортних пригод, з них 5 – з потерпілими.
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