У Києві ТРЦ вибилися в "лідери" щодо порушень карантину вихідного дня

У Києві протягом 28-29 листопада правоохоронці склали 406 адміністративних протоколів за невиконання карантинних обмежень.

Як розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі поліції Києва, найбільше матеріалів було складено за фактом порушень під час роботи торгово-розважальних центрів – 116, ресторанів та кафе – 55, розважальних закладів – 22.

У пресслужбі поліції Києва уточнили, що за порушення частини 1 статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП передбачено штраф від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.

Також було складено 208 адміністративних протоколів за порушення маскового режиму, штраф – від 170 до 255 гривень.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що станом на ранок понеділка, 30 листопада, в Україні офіційно підтверджено 732 625 випадків коронавірусної інфекції. Від COVID-19 у країні померли вже 12 327 осіб.