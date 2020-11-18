У Києві за ніч сталося 47 ДТП: які райони постраждали найбільше

Олег Тимченко Кияни 09:53, 18.11.2020 Оновлено: 10:20, 18.11.2020

У Києві в ніч з 17 на 18 листопада внаслідок погодних умов сталося 47 дорожньо-транспортних пригод без потерпілих.

Як повідомили в прес-службі Патрульній поліції Києва, найменшу кількість аварій зафіксовано у Подільському районі.

"Більше, а саме 10 ДТП, відбулося в Оболонському районі. Закликаємо усіх учасників дорожнього руху враховувати погодні умови і не порушувати ПДР", – зазначили в поліції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні кількість ДТП в жовтні, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросла на 11,2%. В результаті аварій 331 людина загинула, ще 2 932 – постраждали.

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