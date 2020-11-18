У Києві за добу засікли понад 20 п'яних водіїв: троє потрапили в ДТП

Олег Тимченко Кияни 10:35, 18.11.2020 Оновлено: 10:54, 18.11.2020

У Києві за 17 листопада патрульні поліцейські виявили 22 водіїв, у яких були ознаки алкогольного сп'яніння. Троє з них потрапили у ДТП.

Як розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі Патрульній поліції Києва, на порушників були складені адмінматеріали за статтею 130 КУпАП.

Усього за добу в столиці сталося 124 дорожньо-транспортних пригоди, з них 6 – з потерпілими.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні кількість ДТП у жовтні, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросла на 11,2%. Унаслідок аварій 331 людина загинула, ще 2 932 – постраждали.

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