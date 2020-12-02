У Києві за добу зменшилася кількість п'яних водіїв

На дорогах Києва 1 грудня патрульні зупинили 23 водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Як повідомили OBOZREVATEL в пресслужбі патрульної поліції Києва, днем раніше правоохоронці виявили 32 п'яних автолюбителів.

На правопорушників було складено адміністративні матеріали за статтею 130 КУпАП.

Крім того, у місті зафіксовано збільшення числа дорожньо-транспортних пригод, у порівнянні з попереднім днем. 1 листопада у Києві сталося 152 аварії, (30 листопада - 87). З них 8 – з потерпілими (30 листопада – 3).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Святошинському районі Києва вночі 2 грудня автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припаркований в правій смузі вантажівка Renault Magnum, водій якого відпочивав. В результаті сильного удару передня частина автоцистерни була повністю знищена. Водій бензовоза загинув на місці.