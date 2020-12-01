У Києві за добу 32 водії попалися на п'яній їзді
У Києві 30 листопада патрульні зупинили 32 автомобілі, водії яких перебували за кермом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.
Як розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі патрульної поліції Києва, на правопорушників було складено адміністративні протоколи за статтею 130 КУпАП.
Усього протягом доби в місті сталося 87 дорожньо-транспортних пригод, з них 3 – з потерпілими.
Згідно з даними Центру організації дорожнього руху, протягом минулого тижня, з 23 до 29 листопада, патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 630 ДТП, зокрема й 32 з постраждалими.
Внаслідок аварій загинули дві людини – пішохід та пасажир авто, 34 учасники дорожнього руху були травмовані.
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