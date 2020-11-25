У Києві за добу зловили 32 п'яних водіїв

У Києві за минулу добу патрульні зупинили 32 автомобілі, водії яких перебували за кермом у стані сп'яніння.

Як розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі патрульної поліції Києва, на автолюбителів були складені адміністративні матеріали за статтею 130 КУпАП.

Усього протягом 24 листопада в Києві трапилося 109 дорожньо-транспортних пригод, з них 2 – із потерпілими.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві відбулася ДТП за участю чотирьох машин, винуватець представився співробітником правоохоронних органів.

Пізніше стало відомо, що водій Chevrolet, який влаштував масштабну ДТП в Києві на Столичному шосе 24 листопада, збрехав про роботу в поліції.