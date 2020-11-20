У Києві за добу зловили 28 п'яних водіїв

Олег Тимченко Кияни 09:39, 20.11.2020 Оновлено: 09:46, 20.11.2020

У Києві 19 листопада патрульні поліцейські виявили ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння у 28 водіїв.

Як розповіли OBOZREVATEL в прес-службі патрульної поліції Києва, двоє з них стали учасниками ДТП.

Всього протягом доби патрульні зафіксували 135 дорожньо-транспортних пригод, з них 6 – з потерпілими.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Сквирському районі Київської області 18 листопада вантажівка Mercedes збив на смерть пішохода та зник з місця ДТП. Автомобіль, який може бути причетний до смертельного ДТП, поліцейські знайшли в сусідньому селищі.

Нагадаємо, згідно з офіційними даними Патрульній поліції України, кількість ДТП в жовтні, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросла на 11,2%. В результаті аварій 331 людина загинула, ще 2 932 - постраждали.

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