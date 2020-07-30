У Києві за добу виявили майже 200 хворих на COVID-19: Кличко озвучив рекордні дані

За минулу добу, 29 липня, на коронавірус у Києві захворіли 199 осіб. Це найбільша кількість за увесь період пандемії. Усього хворих на COVID-19 у столиці – 8131 особа.

Про це у Telegram повідомив очільник міста Віталій Кличко. Так, за минулу добу захворіли:

59 жінок віком від 18 до 88 років;

135 чоловіків віком від 18 до 74 років;

2 дівчинки – 7 та 16 років та 3 хлопчики від 3 до 12 років.

Telegram Виталия Кличко

Кличко наголосив, що така кількість хворих пов’язана зі спалахом коронавірусу у гуртожитку Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Там за минулу добу зафіксували ще 81 випадок захворювання.

За словами мера, за минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом‘янському районі – 95. У Деснянському – 28. У Дніпровському, Оболонському та Голосіївському районах – по 14 випадків.

Telegram Виталия Кличко

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 30 липня, в Україні офіційно підтверждені 68 794 випадки коронавірусної інфекції. З них 1 197 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом по добовому приросту.