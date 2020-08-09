У Києві за добу виявили 120 хворих на COVID-19. Свіжі дані

У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 120 осіб, всього зафіксовано 9498 випадків COVID-19.

Як повідомив у Telegram мер столиці Віталій Кличко, за добу двоє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 147 киян.

Захворіли:

55 жінок віком від 19 до 69 років;

54 чоловіка віком від 21 до 82 років;

4 дівчинки від 4 до 10 років та 7 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 5 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 24, у Дніпровському та Солом‘янському по 17 випадків, в Голосіївському районі – 13 випадків.

Telegram Віталія Кличка

Cкрін Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 9 серпня в Україні офіційно підтверджено 80 949 випадків коронавірусної інфекції. З них 1199 – виявлено за минулу добу.