У Києві за добу виявили 120 хворих на COVID-19. Свіжі дані
У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 120 осіб, всього зафіксовано 9498 випадків COVID-19.
Як повідомив у Telegram мер столиці Віталій Кличко, за добу двоє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 147 киян.
Захворіли:
55 жінок віком від 19 до 69 років;
54 чоловіка віком від 21 до 82 років;
4 дівчинки від 4 до 10 років та 7 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, і 5 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 24, у Дніпровському та Солом‘янському по 17 випадків, в Голосіївському районі – 13 випадків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 9 серпня в Україні офіційно підтверджено 80 949 випадків коронавірусної інфекції. З них 1199 – виявлено за минулу добу.