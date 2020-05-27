У Києві за добу від коронавірусу померли 3 людини, захворіли діти: свіжа статистика

У Києві станом на 27 травня зафіксували 2739 підтверджених випадків COVID-19. У столиці за останню добу коронавірус виявили у 29 осіб.

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Про це заявив мер Києва України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, за минулу добу зафіксували три летальні випадки (за весь час – 64), одужали 44 особи (за весь час – 442).

Коронавірус і Київ. Ілюстрація

За минулу добу занедужали 12 жінок віком від 34 до 67 років, 14 чоловікiв віком від 35 до 99 років, одна дівчинка, якій 9 років, та два хлопчики віком 10 і 13 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

Кличко уточнив, що станом на 27 травня у стаціонарах міських лікарнях із діагнозом коронавірус перебуває 154 пацієнти, зокрема троє дітей. 46 хворих у важкому стані, один із них підключений до апарату штучної вентиляції легень.

"Із підозрою на коронавірус у лікарнях столиці сьогодні 91 людина, зокрема п'ять дітей. Також тестують на COVID-19, як я говорив, усіх хворих на пневмонію. Їх сьогодні в стаціонарах медзакладів 322 особи. Тільки за минулу добу з діагнозом пневмонія госпіталізували 59 мешканців столиці", – сказав він.

Статистика щодо коронавірусу в Києві на 27 травня Telegram/Віталій Кличко

Як повідомляв OBOZREVATEL, у трьох монастирях Києва, в яких були зафіксовані спалахи COVID-19, скасували карантин.