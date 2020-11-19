У Києві за добу зловили 33 п'яних водіїв

У Києві 18 листопада патрульні поліцейські виявили 33 водіїв, у яких були ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Як розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі патрульної поліції Києва, на всіх порушників були складені адмінматеріали за статтею 130 КУпАП.

Усього протягом доби патрульні зафіксували 80 дорожньо-транспортних пригод. З них 3 – із потерпілими.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Подільському районі Києва 18 листопада поліцейські зупинили маршрутне таксі, водій якого мав явні ознаки наркотичного сп'яніння.

Під час поверхневого огляду водія та маршрутки патрульні виявили пакет із порошкоподібною речовиною та пляшку з речовиною бурого кольору, ймовірно, наркотичного походження.