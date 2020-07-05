У Києві за добу на коронавірус захворіли 78 осіб: названо "найзараженіші" райони

За минулу добу 4 липня у Києві коронавірусом заразилися ще 78 мешканців. Відтак загальна кількість хворих у столиці досягла 5 543 пацієнтів.

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Про це на своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його даними, серед тих, у кого останніми виявили інфікування, 42 жінки віком від 18 до 83 років, 32 чоловiка віком від 19 до 82 рокiв, 17-річна дівчина і троє хлопчиків від 1 до 17 років.

Також на COVID-19 за минулу добу захворіли і двоє медиків. До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів, всі інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 32 особи. Всього коронавірус подолали 1 802 мешканця столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 12. В Оболонському – 11. Та в Дніпровському і Подільському районах – по 10 випадків. Не нехтуйте своїм здоров’ям! Бережіть себе", – підсумував Кличко.

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