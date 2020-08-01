У Києві за добу коронавірус виявили у понад 100 осіб: Кличко озвучив статистику на 1 серпня
У Києві станом на 1 серпня кількість заражених коронавірусом зросла до 8342 осіб. За минулу добу захворювання виявили ще у 101 жителя столиці.
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Як написав у Telegram мер міста Віталій Кличко, за добу двоє людей померли, за весь період COVID-19 забрав життя 134 киян.
Серед тих, хто захворіли:
39 жінок віком від 19 до 84 років;
59 чоловіків віком від 18 до 81 року;
3 дівчинки – 12, 16 і 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили у Печерському районі – 16, у Дарницькому – 15, у Солом’янському районі – 14 випадків.
До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 40 людей. Загалом за період пандемії хворобу подолав 2981 киянин.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 1 серпня в Україні офіційно підтверджено 71 056 випадків коронавірусної інфекції. З них 1172 – виявлені за минулу добу.