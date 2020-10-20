У Києві з вікна лікарні викинулася жінка з COVID-19

У Києві з Олександрівської лікарні, опорної для лікування хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19, викинулася жінка.

Про це повідомили джерела OBOZREVATEL. Співрозмовники відзначили, що трагічний інцидент трапився вночі 19 жовтня. Жінка випала з вікна 4-го поверху, де знаходиться інфекційне відділення.

Загиблій було 60 років. Від отриманих травм вона померла у реанімації близько 7 ранку. Жінка лікувалася від COVID-19.

Деталі трагедії уточнюються.

Нагадаємо, раніше в інфекційній лікарні №4 в Києві двоє чоловіків з різницею в один день, 21 і 22 вересня, здійснили самогубства. Вони вистрибнули з вікна другого поверху центрального корпусу. Обидва пацієнти 68-ми і 42-х років були заражені коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кривому Розі Дніпропетровської області 21 вересня 13-річна дівчинка випала з вікна 12-го поверху багатоквартирного будинку.