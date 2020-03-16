У Києві з підозрою на коронавірус ізолювали трьох людей – ЗМІ

Трьох робітниць київського дитячого садка ізолювали за контакти з людьми, зараженими коронавірусом.

Серед них – донька мешканки Радомишля, першої в Україні пацієнтки, яка померла від COVID-19. Про це йдеться в офіційному листі, направленому Ірпінським міжрайонним відділом лабораторних досліджень до Ірпінського міського центру ПМСП.

Згідно з інформацією, йдеться про дитячий садок №601, що у Святошинському районі Києва. Донька померлої від коронавірусу 71-річної радомишлянки працює в цій установі завгоспом.

У Києві з підозрою на коронавірус ізолювали трьох співробітниць дитсадка

Зазначається, що вона контактувала з хворою матір'ю з 8 по 11 березня. А на роботі в дитячому садку – з нянею і помічником вихователя – контакт був 11 березня. Як відомо, 12 березня матір жінки була госпіталізована в Радомишлі, а 13 березня померла.

Зараз всі троє співробітниць київського дитсадка перебувають вдома на ізоляції в Ірпені. Водночас місцеві служби повідомлені про необхідність контролю стану їхнього здоров'я.

Документ lb.ua

За даними LB.ua, в однієї зі співробітниць дитсадка експрес-тест на новий китайський вірус показав негативний результат.

"Няня і помічниця вихователя відносяться до непрямих контактів, ризик їхнього зараження вважається дуже малим. Одна з жінок вже зробила експрес-тест на коронавірус, і він дав негативний результат", – передає видання слова джерела.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ із 17 березня введе ще більш жорсткий карантин через поширення коронавируса COVID-19 в Україні і світі в цілому. Буде обмежено пересування між містом та іншими населеними пунктами України (рекомендація), призупинено роботу закладів громадського харчування і торгових центрів.

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