Батько повернувся з прогулянки з мертвою дитиною: в Києві за загадкових обставин померло немовля

У Подільському районі Києва 17 жовтня з невідомих причин померло 2-місячне немовля.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, причина смерті малюка поки що не встановлена.

"Попередньо встановлено, що батько гуляв із дитиною, а коли повернувся додому, то виявив, що вона вже мертва", – розповіло джерело.

Він додав, що тіло малюка відправлено на медичну експертизу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в серпні в результаті падіння з вікна п'ятого поверху багатоповерхового житлового будинку загинула однорічна дитина. Немовля сперлось на москітну сітку, але випадково продавило її, внаслідок чого зірвалося вниз.