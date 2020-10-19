Батько повернувся з прогулянки з мертвою дитиною: в Києві за загадкових обставин померло немовля

Obozrevatel Кияни 16:25, 19.10.2020 Оновлено: 16:58, 19.10.2020

У Подільському районі Києва 17 жовтня з невідомих причин померло 2-місячне немовля.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, причина смерті малюка поки що не встановлена.

"Попередньо встановлено, що батько гуляв із дитиною, а коли повернувся додому, то виявив, що вона вже мертва", – розповіло джерело.

Він додав, що тіло малюка відправлено на медичну експертизу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в серпні в результаті падіння з вікна п'ятого поверху багатоповерхового житлового будинку загинула однорічна дитина. Немовля сперлось на москітну сітку, але випадково продавило її, внаслідок чого зірвалося вниз.

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