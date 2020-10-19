Батько повернувся з прогулянки з мертвою дитиною: в Києві за загадкових обставин померло немовля
Батько побачив, що дитина померла, коли повернувся з прогулянки
Тіло немовляти відправлено на експертизу
У Подільському районі Києва 17 жовтня з невідомих причин померло 2-місячне немовля.
Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, причина смерті малюка поки що не встановлена.
"Попередньо встановлено, що батько гуляв із дитиною, а коли повернувся додому, то виявив, що вона вже мертва", – розповіло джерело.
Він додав, що тіло малюка відправлено на медичну експертизу.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в серпні в результаті падіння з вікна п'ятого поверху багатоповерхового житлового будинку загинула однорічна дитина. Немовля сперлось на москітну сітку, але випадково продавило її, внаслідок чого зірвалося вниз.