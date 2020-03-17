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17 березня • оновлено в 15:33
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У Києві з 12 поверху лікарні випав пацієнт і розчавив машину

1.2т
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З вікна столичної лікарні №12 Печерського району випав один з пацієнтів.

Як передає УНН з посиланням на повідомлення очевидців, чоловік випав з 12 поверху. Як відзначили лікарі, які приїхали на місце інциденту, зараз він перебуває у важкому стані.

У пресслужбі Головного управління Національної поліції Києва повідомили, що правоохоронці виїхали на місце події.

У Києві з 12 поверху лікарні випав пацієнт і розчавив машину

У Києві з 12 поверху лікарні випав пацієнт і розчавив машину

За інформацією Telegram-каналу Київ Оперативний, людина, яка впала з висоти 12 поверху, опиилася на даху припаркованого біля стін лікарні автомобіля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві з річки Дніпро 9 березня дістали частини людського тіла. Моторошну знахідку виявили неподалік від вулиці Прирічній.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
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