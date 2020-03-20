У КМДА розповіли, як будемо жити за надзвичайної ситуації

Влада Києва ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в місті через поширення коронавірусу. Поки необхідні документи проходять відповідні юридичні процедури, кияни почали переживати, як це може відбитися на їхньому повсякденному житті в умовах і так жорстких обмежень на час карантину.

Про це OBOZREVATEL запитав у начальника управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Романа Ткачука.

"Найголовніше, не плутати надзвичайний стан і надзвичайну ситуацію. Сьогодні в місті вводиться саме режим надзвичайної ситуації, у зв'язку із хворими та загрозою подальшого розповсюдження коронавірусу", – пояснює чиновник.

Роман Ткачук "112.ua"

За його словами, рішення про введення надзвичайної ситуації регіонального рівня на території Києва було ухвалене після відповідного рішення Державної комісії з ТЕБ (техногенно-екологічної безпеки) та НС, яка ще 10 березня класифікувала надзвичайну ситуацію на державному рівні.

"Це рішення приводить всю систему цивільного захисту в режим роботи в надзвичайних ситуаціях, всі рятувальники перебувають на роботі і виконують всі заходи по боротьбі з можливим поширенням зараження коронавірусом. Це рішення насамперед стосується рятувальників і формування цивільного захисту", – сказав він.

Для киян та жителів міста Ткачук повідомив гарну новину, введення режиму надзвичайної ситуації не несе за собою жодних нових заборон.

"Для киян ніяких додаткових обмежень не буде. Але, якщо державою буде ухвалене рішення про введення надзвичайного стану, тоді вже будемо жити за законом функціонування в даному режимі", – зазначив чиновник.

Що ж стосується оголошення режиму надзвичайної ситуації у столиці, Ткачук відповів: "Звісно, місто не може йти попереду держави, ми не можемо відірвано від держави приймати рішення. Поки у нас класифікована надзвичайна ситуація регіонального рівня".

Чим відрізняється надзвичайна ситуація від надзвичайного стану

Режим надзвичайної ситуації – це підвищена готовність цивільної безпеки, координація роботи всіх відомств, посилені заходи безпеки. Важливо не плутати НС (надзвичайна ситуація) з іншим НС (надзвичайний стан).

Надзвичайна ситуація – це всього лише "жовтий колір" перед оголошенням надзвичайного стану.

НС встановлюється на окремій території чи в межах організації, за якої порушуються нормальні умови життя населення. Надзвичайний стан найчастіше вводиться на території всієї країни. Однак режим НС може бути встановлений на державному рівні.

Також НС вводить Кабінет міністрів або місцеві органи влади. Введення надзвичайного стану вже залежить від указу президента, який затверджує Верховна Рада.

Зазначимо, що введення в країні надзвичайного стану тимчасово обмежує права людей, режим надзвичайної ситуації – ні. Режим НС здебільшого націлений на мобілізацію всіх органів державної влади.

Відповідно до закону термін дії надзвичайного стану – 30 або 60 днів із можливістю продовження. Чітких термінів дії режиму надзвичайного стану немає.

Пандемія коронавірусу

Права громадян за НС

отримувати інформацію про НС, зокрема в доступній для осіб із вадами зору та слуху формі;

медична допомога, соціально-психологічна підтримка і медико-психологічна реабілітація в разі отримання фізичних і психологічних травм;

забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їхнє використання;

звернення до органів держвлади та місцевого самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій;

участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків НС у складі добровільних формувань;

отримувати заробітну плату за роботу з ліквідації наслідків НС у разі залучення до таких робіт згідно з трудовими договорами;

соціальний захист і відшкодування відповідно до законодавства шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та майну внаслідок НС або проведення робіт із попередження та ліквідації наслідків.

Детальніше про обов'язки громадян і повноваження влади читайте ТУТ

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