У Києві ввели карантин через собачий сказ: названо небезпечну зону

У Деснянському районі Києва ввели карантин через випадок сказу у собаки.
Зоною підвищеної небезпеки є ділянка від вул. Жукова до Броварського проспекту в мікрорайоні Биківня. Про це пише агентство "УНН", посилаючись на протокол зборів спецкомісії Київської міської державної адміністрації.
Карантинні обмеження знімуть через два місяці від останнього випадку реєстрації сказу.
Як писав OBOZREVATEL, в Україні ввели нові правила перетину кордону з тваринами.
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