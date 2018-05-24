У Києві ввели карантин через собачий сказ: названо небезпечну зону

У Деснянському районі Києва ввели карантин через випадок сказу у собаки.

Зоною підвищеної небезпеки є ділянка від вул. Жукова до Броварського проспекту в мікрорайоні Биківня. Про це пише агентство "УНН", посилаючись на протокол зборів спецкомісії Київської міської державної адміністрації.

Карантинні обмеження знімуть через два місяці від останнього випадку реєстрації сказу.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні ввели нові правила перетину кордону з тваринами.