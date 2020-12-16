У Києві встановлять меморіал загиблим внаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані

В Україні розпочали конкурсний відбір на встановлення меморіального знаку пам’яті загиблим пасажирам та екіпажу літака МАУ, що був збитий у небі над Тегераном у січні 2020 року.

Конкурс з визначення найкращого ескізного проекту меморіальної композиції оголосили авіакомпанія МАУ та Благодійний Фонд "Безпечне Небо", повідомили на сайті організації.

Його мають встановити на території парку "Вербовий гай" в Дніпровському районі Києва. До участі у відборі запросили українських та іноземних скульпторів, ландшафтних архітекторів, а також команди фахівців.

"Обов’язок України, так само як і інших держав, чиї пасажири були безневинно вбиті воєнними ракетами в іранському небі, – відтворити історію у мистецтві і не дозволити у плині часу загубити відповіді. Чому загинули ці люди? Чому був збитий саме український літак? Коли будуть покарані винуваті? Ландшафтна меморіальна композиція покликана зберегти цю пам’ять", – сказано у повідомленні.

У Фонді наголосили: прозорість видатків, пов’язаних із конкурсом, забезпечуватиме член Наглядової Ради Фонду "Безпечне Небо" Гагік Нерсесян, партнер з аудиту та розвитку бізнесу, засновник групи компаній Baker Tilly Україна.

Детальніше ознайомитися з умовами конкурсу можна за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL,внаслідок атаки лайнера двома ракетами загинули 176 осіб, серед яких 11 були громадянами України. В Ірані заявили, що це трапилося помилково, а причиною неправильної роботи ППО стала людська помилка.