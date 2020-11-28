У Києві встановлено рекорд за кількістю нових хворих на коронавірус
У Києві станом на ранок суботи, 28 листопада, зафіксували 67 278 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 1739 жителів столиці, що стало новим рекордом із добового приросту.
Про це свідчать дані сайту РНБО. Попередній рекорд у Києві був днем раніше, 27 листопада, – 1520 випадків COVID-19.
За добу в місті померли 15 пацієнтів, летальних випадків – 1268.
Одужали за минулу добу 346 осіб. Усього коронавірус подолали 22 663 жителі Києва.
У Київській області за добу виявлено 979 нових випадків інфікування, усього – 36 214. Померли 675 пацієнтів (+8 за добу), видужали – 12 504 (+408 за добу).
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 28 листопада в Україні офіційно підтверджено 709 701 випадок коронавірусної інфекції. З них 16 294 – виявлені за минулу добу, що також стало рекордом із початку епідемії.