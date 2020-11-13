У Києві встановлено рекорд за кількістю нових хворих на COVID-19

У Києві станом на ранок 13 листопада зафіксували 48 646 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 1083 жителів столиці, що стало новим рекордом із добового приросту.

Про це свідчать дані сайту РНБО. Попередній рекорд у Києві був 6 листопада – 1002 випадки COVID-19.

За добу в місті померли 13 пацієнтів, усього сталося 938 летальних випадків.

Одужали за минулу добу 354 людини. Всього коронавірус подолали 18 333 жителі Києва.

У Київській області за добу виявлено 672 нових випадки інфікування, всього – 23 103. До того ж померли 535 пацієнтів (+11 за добу), видужали – 9633 (+177 за добу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 13 листопада в Україні зареєстрували 512 652 випадки коронавірусної хвороби. З них 11 787 – виявлено за минулу добу, що також стало рекордом із початку епідемії.