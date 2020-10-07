У Києві встановили 20 "листів" українських письменників минулого століття. Фото

На вулицях Києва з'явилися 20 табличок-листів із цитатами українських письменників ХХ-ХХI століть у 20 знакових місцях міста.

Ініціатива належить проєкту "Читати Київ", йдеться у його пресслужбі. Автори проєкту зазначили, що він допомагає розкрити українську ідентичність міста. На табличках-конвертах розмістили не тільки цитати українських авторів про місто, а й спеціальні QR-коди, які ведуть на сайт проєкту.

На ньому можна ознайомитись із повним текстом, дізнатися про його автора і згадану локацію.

У Києві встановили літературні листи. readingkyiv.net

"Ці цитати – ніби листи, залишені тими, хто жив у цьому місті двадцять, п’ятдесят, сто років тому, але так само щиро любив Київ і захоплювався ним", – пишуть авторки проєкту.

Клумби з листами можна знайти на 20 локаціях, які розкидані в центрі міста і на Подолі. Серед них вулиця Михайлівська, кнайп-клуб Купідон, замок Річарда і двір із круками на Рейтарській.

Відкриття табличок-листів із цитатами. readingkyiv.net

Відзначається, що для листів використовували рядки 20 українських письменників: Михайля Семенка, Юрка Позаяка, Ліни Костенко, Юрія Андруховича та інших.

Наприклад, лист зі словами Василя Стуса розмістили біля пам’ятника Богдану Хмельницькому, а Павла Загребельного – біля Софії Київської.

Для листів використовували рядки 20 українських письменників readingkyiv.net

Проєкт "Читати Київ" створила громадська організація Соціальний капітал за підтримки Українського культурного фонду.

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