У Києві посеред дороги вщент згорів автомобіль. Відео

Біля станції метро "Святошин" вранці 15 жовтня спалахнув і згорів автомобіль марки ВАЗ.

Як повідомив паблік "ДТП. Київ" в Facebook, обійшлося без постраждалих (щоб побачити відео, доскрольте новину до кінця).

"Пожежа авто ВАЗ в Києві на проспекті Перемоги біля метро Святошин навпроти заводу Антонова, без постраждалих.

Рекомендуємо завжди мати в авто справний вогнегасник від 2 літрів. Якщо бачите авто, що палає, встаньте на безпечній дистанції (легкова 10 метрів, вантажівка 20+, цистерна з пальним – забудьте) і допоможіть ", – йдеться в повідомленні.

Як повідомив OBOZREVATEL, 5 жовтня поблизу селища Українка Дніпропетровської області на автодорозі Н-08 "Бориспіль-Запоріжжя" зіткнулися та загорілися "ЗАЗ-Славута" і Сhevrolet-Lachetti. Водій ЗАЗ загинув.