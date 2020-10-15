У Києві посеред дороги вщент згорів автомобіль. Відео
Загорілася машина марки ВАЗ
Пожежа сталася близько біля метро "Святошин"
Біля станції метро "Святошин" вранці 15 жовтня спалахнув і згорів автомобіль марки ВАЗ.
Як повідомив паблік "ДТП. Київ" в Facebook, обійшлося без постраждалих (щоб побачити відео, доскрольте новину до кінця).
"Пожежа авто ВАЗ в Києві на проспекті Перемоги біля метро Святошин навпроти заводу Антонова, без постраждалих.
Рекомендуємо завжди мати в авто справний вогнегасник від 2 літрів. Якщо бачите авто, що палає, встаньте на безпечній дистанції (легкова 10 метрів, вантажівка 20+, цистерна з пальним – забудьте) і допоможіть ", – йдеться в повідомленні.
Як повідомив OBOZREVATEL, 5 жовтня поблизу селища Українка Дніпропетровської області на автодорозі Н-08 "Бориспіль-Запоріжжя" зіткнулися та загорілися "ЗАЗ-Славута" і Сhevrolet-Lachetti. Водій ЗАЗ загинув.