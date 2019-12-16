У Києві впала огорожа вздовж залізничних шляхів. Фото

У Києві на естакаді від вулиці Льва Толстого до залізничного вокзалу "Київ-Пасажирський" обвалилось бар’єрне огородження.
Про це написала комунальна корпорація "Київавтодор" на своїй сторінці у Facebook, додавши відповідні знімки (щоб подивитися, доскролльте докінця).
У "Київавтодорі" зазначили, що естакада – частина недобудованого паркінгу на привокзальній площі, дорога та тротуар, що ведуть із привокзальної площі на вулицю Льва Толстого перебувають лише на утриманні КП ШЕУ Соломянського району.
У Києві впала огорожа вздовж залізничних шляхів
Facebook \ "Київавтодор"
У свою чергу, перильне огородження від площі Вокзальної до вулиці Льва Толстого КП ШЕУ не обслуговує і на балансовому обліку не перебуває.
У КП додали, що після інциденту було проведено термінову нараду разом із представниками ДСНС і РДА.
"Хоч, споруда не на балансі КП ШЕУ Солом’янського району, дорожники встановили тимчасове огородження. Просимо обходити аварійну ділянку", – зазначили у КП.
У Києві впала огорожа вздовж залізничних шляхів
Facebook \ "Київавтодор"
У Києві впала огорожа вздовж залізничних шляхів
Facebook \ "Київавтодор"
У Києві впала огорожа вздовж залізничних шляхів
Facebook \ "Київавтодор"
У Києві впала огорожа вздовж залізничних шляхів
Facebook \ "Київавтодор"
У Києві впала огорожа вздовж залізничних шляхів
Facebook \ "Київавтодор"
Як писав OBOZREVATEL, в Києві обвалилася частина Пішохідного моста, який з'єднує правий берег і Труханів острів. Уламки конструкції впали під опору.
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