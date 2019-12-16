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16 грудня • оновлено в 15:32
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У Києві впала огорожа вздовж залізничних шляхів. Фото

1.1т
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У Києві на естакаді від вулиці Льва Толстого до залізничного вокзалу "Київ-Пасажирський" обвалилось бар’єрне огородження.

Про це написала комунальна корпорація "Київавтодор" на своїй сторінці у Facebook, додавши відповідні знімки (щоб подивитися, доскролльте докінця).

У "Київавтодорі" зазначили, що естакада – частина недобудованого паркінгу на привокзальній площі, дорога та тротуар, що ведуть із привокзальної площі на вулицю Льва Толстого перебувають лише на утриманні КП ШЕУ Соломянського району.

У Києві впала огорожа вздовж залізничних шляхів

У Києві впала огорожа вздовж залізничних шляхів

Facebook \ "Київавтодор"

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У свою чергу, перильне огородження від площі Вокзальної до вулиці Льва Толстого КП ШЕУ не обслуговує і на балансовому обліку не перебуває.

У КП додали, що після інциденту було проведено термінову нараду разом із представниками ДСНС і РДА.

"Хоч, споруда не на балансі КП ШЕУ Солом’янського району, дорожники встановили тимчасове огородження. Просимо обходити аварійну ділянку", – зазначили у КП.

У Києві впала огорожа вздовж залізничних шляхів

У Києві впала огорожа вздовж залізничних шляхів

Facebook \ "Київавтодор"

У Києві впала огорожа вздовж залізничних шляхів

У Києві впала огорожа вздовж залізничних шляхів

Facebook \ "Київавтодор"

У Києві впала огорожа вздовж залізничних шляхів

У Києві впала огорожа вздовж залізничних шляхів

Facebook \ "Київавтодор"

У Києві впала огорожа вздовж залізничних шляхів

У Києві впала огорожа вздовж залізничних шляхів

Facebook \ "Київавтодор"

У Києві впала огорожа вздовж залізничних шляхів

У Києві впала огорожа вздовж залізничних шляхів

Facebook \ "Київавтодор"

Як писав OBOZREVATEL, в Києві обвалилася частина Пішохідного моста, який з'єднує правий берег і Труханів острів. Уламки конструкції впали під опору.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
А на русский мир это можно как нить списать? Не?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
До чего б.андеровские оккупанты довели Киев
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