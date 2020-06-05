У Києві водія трамваю побили за зауваження про маски. Відео

Кияни 16:42, 5.06.2020 Оновлено: 16:55, 5.06.2020

У Києві компанія чоловіків побила водія трамвая, який попросив їх надіти захисні маски.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook з посиланням на очевидця (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві побили водія трамвая

"Ситуація була так: на зупинці трамвай здійснював посадку/висадку пасажирів, коли посадка закінчилася, кілька пасажирів (компанія друзів), були без масок. Їх водій і кондуктор попросили надіти маски, на що у відповідь отримали відмову в грубій формі", – йдеться в повідомленні.

Після цього водій спробував пояснити, що якщо вони не вдягнуть маски, то трамвай не має права продовжувати рух.

"На це компанія відреагувала вкрай агресивно і накинулася з кулаками на водія. Побили його сильно. Він в ЛШД, забрала швидка з місця", – зазначив очевидець.

За його словами, прибула поліція не стала затримувати нападників.

Нагадаємо, раніше в Києві жорстоко побили журналіста OBOZREVATEL Романа Грушу.

Коментувати
Кияни

Дивіться також

Три условия, которые сделают Украину процветающей страной

"Це російська пастка": в Сенаті США розглянуть нові санкції для "Північного потоку-2"

"За нашого життя 100%": глава РНБО Данілов заявив, що Росія розвалиться

Большая часть России просто непригодна для жизни

Аваков про скандал у Кагарлику: так буває в будь-якій поліції світу