У Києві водія трамваю побили за зауваження про маски. Відео

У Києві компанія чоловіків побила водія трамвая, який попросив їх надіти захисні маски.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook з посиланням на очевидця (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві побили водія трамвая

"Ситуація була так: на зупинці трамвай здійснював посадку/висадку пасажирів, коли посадка закінчилася, кілька пасажирів (компанія друзів), були без масок. Їх водій і кондуктор попросили надіти маски, на що у відповідь отримали відмову в грубій формі", – йдеться в повідомленні.

Після цього водій спробував пояснити, що якщо вони не вдягнуть маски, то трамвай не має права продовжувати рух.

"На це компанія відреагувала вкрай агресивно і накинулася з кулаками на водія. Побили його сильно. Він в ЛШД, забрала швидка з місця", – зазначив очевидець.

За його словами, прибула поліція не стала затримувати нападників.

Нагадаємо, раніше в Києві жорстоко побили журналіста OBOZREVATEL Романа Грушу.