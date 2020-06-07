Антирекорд з порушення швидкісного режиму, зафіксований автоматичною системою фіксації порушень ПДР, встановив водій Audi, який рухався по вулиці Олени Теліги в Києві.

Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції у Facebook. Відзначається, що швидкість автомобіля з держномером AA297 *** була 224 км/год. Інших деталей в поліції не повідомляють.

Також камери автоматичної фіксації зафіксували 45 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 км / год, а на трасах, де встановлено дорожні камери, дозволену швидкість значно перевищили понад 200 автомобілів.

Крім того, у поліції відзвітували, що найбільшу кількість разів швидкісний режим порушив автомобіль Mazda, з номерним знаком AI142***. Він перевищував аж 13 разів за добу.

Також камери зафіксували два автомобілі – BX238*** та BE907*** – кожен з яких порушив швидкісний режим по 9 разів.

Крім того, порушення швидкісного режиму були помічені на трасах Київ-Ковель-Ягодин, Київ-Одеса, Київ-Чоп, Київ-Харків-Довжанський, Київ-Знам’янка.

Патрульна поліція України/Facebook

Патрульна поліція України/Facebook

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