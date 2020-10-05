У Києві водій викинув із маршрутки дівчину, яка оплатила проїзд монетами. Відео

Мирослав Семенюк Кияни 11:16, 5.10.2020 Оновлено: 12:08, 5.10.2020

У Києві на Позняках водій маршрутки грубо виштовхав із салону дівчину нібито за те, що вона оплатила проїзд монетами.

Як повідомляє Telegram-канал KIEVMAP з посиланням на очевидців, у маршрутному таксі №511 дівчина розплатилася залізними гривнями.

"Водій не став приймати такі гроші й попросив замінити на паперові. Коли та відмовилася, викинув дівчину з автобуса", – йдеться в повідомленні.

Ніхто з пасажирів маршрутки не заступився за постраждалу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 липня в Дніпрі водій викинув із маршрутки хлопця без маски.

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