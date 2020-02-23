У Києві водій під наркотиками протаранив зупинку з людьми

У Києві на перехресті Петра Запорожця і Перова зіткнулися автомобілі Nissan і BMW. Одна з машин в'їхала в зупинку з людьми.

Як повідомляє Інформатор, аварія трапилася 22 лютого. Nissan намагався повернути з Запорожця на бульвар, не пропустив BMW і зіткнувся з ним, від чого "німця" знесло в зупинку громадського транспорту.

На щастя, люди на зупинці швидко зорієнтувалися і не постраждали. На жаль, обидва водії отримали травми, попередньо, ніг. Їх госпіталізували.

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Один з очевидців того, що сталося заявив, що за кермом автомобіля, який влетів у зупинку, знаходився водій в стані алкогольного або ж наркотичного сп'яніння і він, нібито, сильно перевищив допустиму швидкість, але ні сам чоловік, ні правоохоронці цю інформацію не прокоментували.

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Обидві машини отримали серйозні пошкодження, на місце навіть прибули співробітники ГСЧС, щоб уникнути загоряння автомобілів. Також там працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група, допомогу постраждалим також надавали активісти ГО "Автопатруль Майдан". Деталі події встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні цього року в Україні сталося понад 11 тисяч ДТП, в яких загинула 271 людина. Кількість жертв на 45 відсотків вище ніж за аналогічний період минулого року.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram