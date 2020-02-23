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23 лютого • оновлено в 14:09
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У Києві водій під наркотиками протаранив зупинку з людьми. Фото і відео з місця

4.4т
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У Києві на перехресті Петра Запорожця і Перова зіткнулися автомобілі Nissan і BMW. Одна з машин в'їхала в зупинку з людьми.

Як повідомляє Інформатор, аварія трапилася 22 лютого. Nissan намагався повернути з Запорожця на бульвар, не пропустив BMW і зіткнувся з ним, від чого "німця" знесло в зупинку громадського транспорту.

На щастя, люди на зупинці швидко зорієнтувалися і не постраждали. На жаль, обидва водії отримали травми, попередньо, ніг. Їх госпіталізували.

У Києві водій під наркотиками протаранив зупинку з людьми

Інформатор

У Києві водій під наркотиками протаранив зупинку з людьми

Інформатор

У Києві водій під наркотиками протаранив зупинку з людьми

Інформатор

Один з очевидців того, що сталося заявив, що за кермом автомобіля, який влетів у зупинку, знаходився водій в стані алкогольного або ж наркотичного сп'яніння і він, нібито, сильно перевищив допустиму швидкість, але ні сам чоловік, ні правоохоронці цю інформацію не прокоментували.

У Києві водій під наркотиками протаранив зупинку з людьми

Інформатор

У Києві водій під наркотиками протаранив зупинку з людьми

Інформатор

У Києві водій під наркотиками протаранив зупинку з людьми

Інформатор

Обидві машини отримали серйозні пошкодження, на місце навіть прибули співробітники ГСЧС, щоб уникнути загоряння автомобілів. Також там працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група, допомогу постраждалим також надавали активісти ГО "Автопатруль Майдан". Деталі події встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні цього року в Україні сталося понад 11 тисяч ДТП, в яких загинула 271 людина. Кількість жертв на 45 відсотків вище ніж за аналогічний період минулого року.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
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