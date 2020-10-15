У Києві водій на навчальному авто збив жінку на переході. Відео моменту ДТП

У четвер, 15 жовтня, вранці в Києві на вулиці Тичини водій на навчальному автомобілі влаштував ДТП.

Відео події опублікував портал ocam.kiev.ua. На записі з камери спостереження видно, як навчальний Ford Fiesta, повертаючи на повороті, втрачає управління і збиває жінку, яка вже майже перейшла дорогу по пішохідному переходу.

Машина зупинилася тільки після того, як врізалася в огорожу.

Авто належить автошколі "ОНЕГА".

Про стан постраждалої жінки не повідомляється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні в Святошинському районі Києва на пішохідному переході вантажівка ЗІЛ на смерть збила жінку.