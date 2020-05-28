У Києві водій маршрутки грубо відмовив у проїзді ветерану АТО

Кияни 14:25, 28.05.2020 Оновлено: 14:25, 28.05.2020

У четвер, 28 травня, водій маршрутки №317а "ст. м. Харківська – Бориспіль" у грубій формі відмовив у проїзді учаснику АТО на Донбасі.

Як повідомила в Facebook дружина атошніка Інна Ольхова, мотивом відмови було: "Мені твоє посвідчення учасника бойових дій до ж...пи, я тебе туди не посилав".

Ветерана АТО не пустили в маршрутку

"Заява в поліцію написана, але всі ми інформовані, що це ні до чого не призводить", – зазначила вона.

Жінка попросила користувачів "зробити маршрут і водія знаменитим".

"А також при нагоді поцікавтеся у нього, де він був у 2014-20 рр, і чому у нього самого немає ні прав, ні документів на маршрут, ні маршрутного листа, ні навіть свідоцтва про право виконувати пасажирські перевезення по місту та області", – додала Ольхова.

Facebook Інни Ольхової

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео, на якому ветеран АТО, що втратив на Донбасі ногу, повернувся до свого кривдника-водія, який вигнав його з маршрутки.

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