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28 травня • оновлено в 15:10
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У Києві водій маршрутки грубо відмовив у проїзді ветерану АТО

4.4т
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У четвер, 28 травня, водій маршрутки №317а "ст. м. Харківська – Бориспіль" у грубій формі відмовив у проїзді учаснику АТО на Донбасі.

Як повідомила в Facebook дружина атошніка Інна Ольхова, мотивом відмови було: "Мені твоє посвідчення учасника бойових дій до ж...пи, я тебе туди не посилав".

Ветерана АТО не пустили в маршрутку

Ветерана АТО не пустили в маршрутку

"Заява в поліцію написана, але всі ми інформовані, що це ні до чого не призводить", – зазначила вона.

Жінка попросила користувачів "зробити маршрут і водія знаменитим".

"А також при нагоді поцікавтеся у нього, де він був у 2014-20 рр, і чому у нього самого немає ні прав, ні документів на маршрут, ні маршрутного листа, ні навіть свідоцтва про право виконувати пасажирські перевезення по місту та області", – додала Ольхова.

"Я тебе туди не посилав!" У Києві водій маршрутки грубо відмовив у проїзді ветерану АТО

Facebook Інни Ольхової

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео, на якому ветеран АТО, що втратив на Донбасі ногу, повернувся до свого кривдника-водія, який вигнав його з маршрутки.

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Місце
Україна Київ
Теги
транспорт маршрутка водій маршрутки боєць АТО АТО
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