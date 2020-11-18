У Києві зупинили маршрутника під наркотиками: він виправдовувався хворобою

У Подільському районі Києва 18 листопада поліцейські зупинили маршрутне таксі, водій якого мав явні ознаки наркотичного сп'яніння.

Як розповіли у пресслужбі Патрульній поліції Києва, маршрутка рухалася з порушенням ПДР, а чоловік був без захисної маски та під час руху розмовляв мобільним телефоном.

Маршуртка їхала з порушеннями правил дорожнього руху. Пресслужба патрульної поліції Києва

Свій стан чоловік пояснив тим, що в нього був зубний біль і він приймав ліки, назву яких не пам'ятає. Під час поверхневого огляду водія та маршрутки патрульні виявили пакет із порошкоподібною речовиною і пляшку з речовиною бурого кольору, ймовірно, наркотичного походження.

На вимогу патрульних чоловік погодився пройти огляд у лікаря-нарколога.

На водія склали протокол про керування маршруткою в стані сп'яніння. Пресслужба патрульної поліції Києва

За цим фактом складено протокол за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину) і за частиною 1 статті 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві за 17 листопада патрульні поліцейські виявили 22 водіїв, у яких були ознаки алкогольного сп'яніння. Троє з них потрапили в ДТП.