У Києві зупинили маршрутника під наркотиками: він виправдовувався хворобою

Олег Тимченко Кияни 16:31, 18.11.2020 Оновлено: 16:39, 18.11.2020

У Подільському районі Києва 18 листопада поліцейські зупинили маршрутне таксі, водій якого мав явні ознаки наркотичного сп'яніння.

Як розповіли у пресслужбі Патрульній поліції Києва, маршрутка рухалася з порушенням ПДР, а чоловік був без захисної маски та під час руху розмовляв мобільним телефоном.

Маршуртка їхала з порушеннями правил дорожнього руху.
Пресслужба патрульної поліції Києва

Свій стан чоловік пояснив тим, що в нього був зубний біль і він приймав ліки, назву яких не пам'ятає. Під час поверхневого огляду водія та маршрутки патрульні виявили пакет із порошкоподібною речовиною і пляшку з речовиною бурого кольору, ймовірно, наркотичного походження.

На вимогу патрульних чоловік погодився пройти огляд у лікаря-нарколога.

На водія склали протокол про керування маршруткою в стані сп'яніння.
Пресслужба патрульної поліції Києва

За цим фактом складено протокол за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину) і за частиною 1 статті 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві за 17 листопада патрульні поліцейські виявили 22 водіїв, у яких були ознаки алкогольного сп'яніння. Троє з них потрапили в ДТП.

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