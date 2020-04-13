У Києві "влетіли" сотні порушників карантину: штрафів набралося на 150 тисяч грн

У Києві за час карантину через поширення коронавірусу COVID-19 поліція склала 814 протоколів щодо порушників обмежень. До бюджету з таких осіб уже було стягнуто понад 150 тисяч гривень.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 13 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Він також жорстко звернувся до киян (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Цими вихідними правоохоронці несли посилену службу в місті. Патрулювали парки, сквери, публічні місця. За інформацією Моніторингового центру КМДА з протидії розповсюдженню COVID-19, поліція за період запроваджених обмежувальних заходів уже склала загалом 814 протоколів щодо порушників обмежень", – наголосив очільник столиці.

У Києві "влетіли" сотні порушників карантину. Ілюстрація

Скільки протоколів та за що було складено:

91 – за перебування у громадських місцях без масок чи респіраторів;

21 – за перебування групою більше двох осіб;

26 – за відвідування парків та скверів;

7 – за відвідування спортивних і дитячих майданчиків;

66 протоколів – за порушення правил самоізоляції.

"До бюджету з порушників через суди стягнено вже понад 150 тисяч гривень", – заявив Кличко.

Очільник столиці також жорстко звернувся до її мешканців через карантин і коронавірус. Він зазначив, що постійно закликає киян розуміти всю серйозність загрози, берегтися та дотримуватися обмежень.

"І я вдячний тим людям, які дослухаються. Тим же, хто нехтує правилами і наводить приклади країн, де, мовляв, не такі суворі обмеження, раджу: подивіться, як зараз розгортається ситуація в тій самій Москві! Це не так далеко, як США, Італія, Іспанія. Може, зрозумієте, що обмеження у столиці були запроваджені вчасно? І задля вашої безпеки!" – заявив Кличко.

Він нагадав, що для того, аби місто якнайшвидше повернулося до звичного життя, треба виконувати визначені умови.

"Їх вигадала не міська влада. Ми спираємося на рекомендації фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я, медиків, на досвід інших країн. Робимо все, щоб не трапилося інфекційного вибуху, що може призвести до колапсу медицини і великої кількості жертв, як це трапилося у США, Італії та Іспанії. Тому не треба шукати приводів, щоб не дотримуватися правил! Це ваше здоров'я і життя! Це безпека ваших рідних і близьких", – підсумував Кличко.

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