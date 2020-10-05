У Києві влаштували збройне "полювання" на власників дорогих телефонів

У Дарницькому районі столиці злочинці напали на хлопця і відібрали у нього мобільний телефон.

Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, це сталося близько опівночі 3 жовтня на вул. Ганни Ахматової (мікрорайон Позняки). 19-річний хлопець нахилився відсканувати QR-код, щоб скористатися сервісом прокату велосипедів, а в цей момент до нього підійшли двоє невідомих.

Один із них приставив ніж до горла хлопця і забрав iPhone 11. Вартість цієї моделі, презентація якої відбулася у вересні минулого року, у Києві стартує від 20 тисяч гривень.

Підозрюваним приблизно по 25 років, обидва худорляві і високі. Після розбійного нападу вони зникли у дворах. Правоохоронці прочесали прилеглу територію, проте затримати гарячими слідами зловмисників не вдалося.

У разі затримання їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Напад стався на Позняках. Google Maps

Того ж дня в Оболонському районі (на проспекті Оболонському) у 46-річного чоловіка злочинець відібрав сумку з грошима та мобільний телефон.

А 2 жовтня в Солом'янському районі Києва телефона позбувся 32-річний чоловік. Двоє невідомих відібрали у нього телефон на вулиці Адама Міцкевича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київські правоохоронці затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві директорки магазину. Жінці завдали 15 ножових поранень.