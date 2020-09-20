У Києві влаштували акцію на підтримку бранців Кремля. Фото

У Києві на Софійській площі у неділю, 20 вересня, відбулася акція на підтримку заручників Кремля. У її рамках громадські діячі читали фрагменти із листів в'язнів.

Як повідомляє Громадське радіо, акція мала назву "Листи з-за ґрат". Фрагменти листів прийшли зачитати, серед інших, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепарова, журналістка та очільниця Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк, журналіст, ведучий Роман Вінтонів (Майкл Щур) та акторка Рима Зюбіна.

Усі охочі під час акції мали можливість написати листа ув'язненим. Зазначимо, що письменницький правозахисний марафон на підтримку українських заручників Кремля влаштовують уже третій рік поспіль.

Нагадаємо, за даними кампанії #PrisonersVoice, у Росії та окупованому Криму за ґратами перебуває щонайменше 101 людина. Крім того, бойовики на Донбасі утримують у полоні щонайменше 234 українця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 27 вересня відбудеться забіг на підтримку української нацгвардійця Віталія Марківа, якого засудили до 24 років в'язниці в Італії.