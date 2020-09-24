У Києві влаштували акцію із вимогою створити ТСК у справі 'вагнерівців'. Відео

У Києві активісти влаштували акцію під Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію щодо справи "вагнерівців".

Про це в ефірі "Прямого" заявив ветеран АТО, громадський діяч Олександр Погребиський. За його словами, ТСК має встановити факт присутності чи відсутності спецоперації щодо "вагнерівців" та чи проводили її (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Адже в пресі багато фактів опубліковано того, що така спецоперація проводилась, допити негласні з "вагнерівцями", які збивали наші військові літаки, а наша влада заперечує можливість проведення такої спецоперації. ТСК має встановити, чи дійсно ця спецоперація була. Якщо влада бреше вона має відповідати за це", – сказав Погребиський.

Нагадаємо, що раніше народний депутат України від "ЄС" Володимир Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами затриманих у Білорусі "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула.

Крім того, парламентарій опублікував фотокопії документів, які теж свідчать про спецоперацію СБУ щодо затримання найманців із російської ПВК Вагнера. Він зазначив, що оперативні співробітники спецслужб, які брали участь у спецоперації, готові давати свідчення у справі.

Через деякий час Ар'єв оприлюднив і відео з допиту співробітниками СБУ снайпера на ім'я Володимир Лі, якого було також затримано серед бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі. До ролика політик додав чергові копії документів, що вказують на проведення операції українськими спецслужбами, яку заперечують в Офісі президента.

Про докази, які свідчать про те, що українські спецслужби все ж могли проводити спецоперацію щодо "вагнерівців", скандал щодо можливої державної зради керівника ОПУ, який щодня тільки набирає обертів, і детальніше про те, що відбувається в резонансній справі, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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