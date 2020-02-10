У Києві штормовий вітер повалив величезне скло ТЦ під ноги пішоходів: фото і відео НП

У Києві через негоду в торговому центрі "Квадрат NEO" на бульварі Перова, 36 упала і розбилася скляна панель.

Підтверджувальні фото і відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що ціла секція опинилася на асфальті прямо на пішохідній зоні. Відзначається, що причиною став сильний вітер.

У Києві вітер повалив величезне скло ТЦ "Квадрат" Информатор

Як уточнює "Информатор", панель була розміщена на другому поверсі. "Зараз на місці патрулюють охоронці і тримають ситуацію на контролі. Випадок страховий, тому незабаром встановлять нове скло. Саму ж конструкцію перевіряють, щоб надалі уникнути подібних випадків", – розповіла представниця ТЦ.

Вітерець ВНІС свои корективи у конструкцію ТЦ Квадрат (бульвар Перова).

Будьте обережні! pic.twitter.com/PnE1xRfV82 - Київ Оперативний (@KyivOperativ) February 10, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в центрі Києва в одному з магазинів ТЦ "Глобус" обвалилася стеля.

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