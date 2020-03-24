У четвер, 26 березня, на сесії Київради розглянуть проєкт рішення, який скоротить орендні ставки на період карантину.

Про це OBOZREVATEL розповів депутат Сергій Артеменко. За його словами, для всіх договорів оренди скоротять ставку вдвічі. А якщо бізнес взагалі не може працювати в умовах карантину, то і платити він нічого не буде.

"Знижка діє з 11 березня по 31 липня 2020 року включно. Для всіх договорів оренди застосовується коефіцієнт 0,5, тобто орендарі платитимуть за цей період удвічі менше. А орендарі, які в цей період змушені були взагалі припинити свою діяльність, виконуючи рішення влади, взагалі будуть звільнені від плати за оренду", – розповів Артеменко.

У Києві збираються знизити орендну ставку на час карантину

У Києві збираються знизити орендну ставку на час карантину

За його словами, мова йде про перукарні, салони краси, кафе, ресторани, ательє і т.д.

"Це малий і бізнес, який і поповнює бюджет Києва. Вони повинні в 10-денний строк із дня набрання чинності цим рішенням Київради повідомити орендодавців про те, що не використовують приміщення. І вони будуть звільнені від плати на 100%. При цьому приміщення за ними збережуться", – наголосив депутат.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у різних країнах уряди підтримують бізнес у зв'язку з коронавірусом.

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