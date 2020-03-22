У Києві виникла проблема з бездомними через карантин. Відео

Закриття київського залізничного вокзалу через карантин призвело до того, що кілька сотень бездомних тепер ніде ночувати.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це виданню LB.ua розповіли волонтери. Також в соціальних мережах опубліковано відповідне відео (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

Місцева влада порадила бездомним звернутися до Будинку соціального піклування.

"У нас є Будинок соціального піклування на вулиці Суздальській, 4. Всі бездомні про це знають. Їх інформує соціальний патруль, який курсує по місту. У цьому закладі бездомний може переночувати, помитись. Також щодня соціальний патруль виїжджає на місця скупчення бездомних і годує їх безкоштовними обідами", – розповів директор Департаменту соціальної політики КМДА Руслан Світлий.

При цьому волонтери відзначили, що місць в притулку не вистачить.

"Зараз там живе 100 чоловік, а розрахований він на 150-170 чоловік. На вокзалі сотні людей і тільки частина може потрапити на Суздальську ", – підкреслила волонтер ініціативи "Допоможи бездомному" Ольга Роменська, яка 21 березня відвідувала Будинок соціального піклування.

Світлий зазначає, що робота з бездомними ведеться, але змусити їх приходити в притулок вони не можуть. "Щоб потрапити на Суздальську, бездомний повинен пройти медобстеження. Вони не хочуть", – пояснив чиновник.

Він додав, що розміщувати намети ДСНС, як це зазвичай роблять взимку, у Києві не будуть, тому що в подальшому похолодання не передбачається. Він уточнив, що місця скупчення бездомних дезінфікують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі на територію залізничного вокзалу вхід був дозволений лише наркоманам або людям без певного місця проживання. Киянка поскаржилася, як останні заполонили весь вокзал, а адміністрація їх не чіпає.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!