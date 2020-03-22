У Києві виникла проблема з бездомними через карантин. Відео

Закриття київського залізничного вокзалу через карантин призвело до того, що кілька сотень бездомних тепер ніде ночувати.
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Про це виданню LB.ua розповіли волонтери. Також в соціальних мережах опубліковано відповідне відео (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).
Місцева влада порадила бездомним звернутися до Будинку соціального піклування.
"У нас є Будинок соціального піклування на вулиці Суздальській, 4. Всі бездомні про це знають. Їх інформує соціальний патруль, який курсує по місту. У цьому закладі бездомний може переночувати, помитись. Також щодня соціальний патруль виїжджає на місця скупчення бездомних і годує їх безкоштовними обідами", – розповів директор Департаменту соціальної політики КМДА Руслан Світлий.
При цьому волонтери відзначили, що місць в притулку не вистачить.
"Зараз там живе 100 чоловік, а розрахований він на 150-170 чоловік. На вокзалі сотні людей і тільки частина може потрапити на Суздальську ", – підкреслила волонтер ініціативи "Допоможи бездомному" Ольга Роменська, яка 21 березня відвідувала Будинок соціального піклування.
Світлий зазначає, що робота з бездомними ведеться, але змусити їх приходити в притулок вони не можуть. "Щоб потрапити на Суздальську, бездомний повинен пройти медобстеження. Вони не хочуть", – пояснив чиновник.
Він додав, що розміщувати намети ДСНС, як це зазвичай роблять взимку, у Києві не будуть, тому що в подальшому похолодання не передбачається. Він уточнив, що місця скупчення бездомних дезінфікують.
Я ніколи не просив вірити мені! Ніде на цій сторінці Ви не знайдете жодного заклику про те, щоб Ви ПОВІРИЛИ в справжність того, що я пишу, показую чи роблю. Ніколи і ні за яких обставин я не дозволяв собі вселяти Вам щоб то або, тому що в своєму житті в завжди дотримуюся строгих морально-етичних правил, і честь і гідність для змінює не порожні слова. Я ніколи не збирав з Вас гроші, і не просив брати участь в будь-яких інших зборах, що теж виключає сенс мені Вам брехати. Мене знає в обличчя і по імені все керівництво поліції: від начальника вокзалу, - до одного із заступників міністра МВС, з якими я спілкувався особисто. Т.е.- я не міфічна персонаж Єдине, про що я завжди Вас просив - це прийти, і самим у в усьому розібратися! Наприклад, прийти на вокзал, і запитати у бабусь, чи правда, що їх б'є поліція, і чи правда, що їм нікуди йти. Або прийти, і годинку-другий самим поспостерігати за тим, як бездомних розганяють, як забирають у них навіть картонки, на яких ті сидять на бетоні. Не потрібно навіть підходити до поліції і питати, за що вони так поступають з тими, кому нікуди йти, адже в даному випадку важливий сам факт. Ще можна запитати в бабусь чому в такий мороз і вітер вони "сплять" на вулиці, а не в своїй теплій ліжечку, як ми з Вами! Запитати у них особисто, а не у мене, запитати, і переконається, що вони там не по своїй волі, що вони не самі вибрали собі такий шлях, як думає майже вся країна. Ще можна поцікавитися чому майже всі діти сироти стають бомжами після інтернатів, і уточнити в мін.соц.політікі кількість дітей, які живуть на вулиці, і "чекають своєї черги" на житло. Або на смерть, це теж можна уточнити, яким чином зараз всім цим дітям виживати. Я Вам більше скажу, що якщо Ви запросите цю статистику, то, прийдете в жах від цифр (більше 74000). Тільки вдумайтеся в це. Просто вдумайтеся, що зараз на вулицях десь намагається вижити більш ніж 74000 дітей! І це чи не єдина оф. статистика в нашій країні, тому що облік бездомних офіційно ніхто не веде. PS: Я Вас рік просив у всьому розібратися. Створив цю сторінку, щоб відкрити Вам очі. Благав, закликав не допустити весь цей геноцид .. А ми взяли, і допустили .. (
Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі на територію залізничного вокзалу вхід був дозволений лише наркоманам або людям без певного місця проживання. Киянка поскаржилася, як останні заполонили весь вокзал, а адміністрація їх не чіпає.
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