У Києві відремонтували лікарню для COVID-19: Кличко показав відео

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували міську лікарню №3, де лікують, зокрема, і хворих на коронавірус.

Про результати перевірки він повідомив під час брифінгу щодо протидії коронавірусу у п'ятницю, 23 жовтня, та показав відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

"Вчора відвідав міську лікарню №3. Перевірив, як там відремонтували обидва корпуси медзакладу та приймальне відділення. Лікарні – майже 50 років. І жодного разу капітального ремонту там не робили", – сказав Кличко.

За його словами, на сьогодні в медзакладі здійснили капремонт та утеплення фасадів корпусів, а також повністю відремонтували та обладнали приймальне і центральне стерилізаційне відділення.

У Києві відремонтували міську лікарню №3 kiev.klichko.org

У Києві відремонтували міську лікарню №3 kiev.klichko.org

"Тепер вони не поступаються європейським стандартам. Із комфортними умовами і найсучаснішим обладнанням. А для зручності людей із вадами зору на дверях до оглядових кабінетів розмістили таблички зі шрифтом Брайля", – повідомив мер.

Відремонтували в лікарні і мережі електропостачання та каналізаційні мережі. Та закупили цього року сучасного обладнання на 43 мільйони гривень. Наступними планують оновити реанімаційне відділення та операційний блок.

У Києві відремонтували міську лікарню №3 kiev.klichko.org

У Києві відремонтували міську лікарню №3 kiev.klichko.org

"Лікарня №3 – одна з опорних для лікування хворих на коронавірус. Тут створили інфекційне відділення на 30 ліжок. 10 з яких – для інтенсивної терапії. Відділення почало працювати в жовтні та надало допомогу вже 86 пацієнтам. І в лікарні вже облаштовують додатково 60 ліжок для хворих на коронавірус", – підкреслив Кличко.

У Києві відремонтували міську лікарню №3 kiev.klichko.org

Тільки для боротьби з COVID-19 місто закупило для медзакладу обладнання на 1,7 млн грн. А також – необхідні медикаменти, медичні матеріали та засоби захисту.

У Києві відремонтували міську лікарню №3 kiev.klichko.org