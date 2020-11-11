У Києві відкриють дві нові станції метро у 2021 році

У грудні 2021 року в Києві планують відкрити нові станції на Виноградар – "Мостицьку" і "Проспект Правди".

Про це заявив генеральний директор ВАТ "Київметробуд" Костянтин Салій в ефірі "Українського радіо", коментуючи хід будівництва.

"На Виноградар побудували дуже мало метрів. Уже в рік йде запізнення. Принаймні до виборів готувалися здати дві станції", – зазначив він.

Салій додав, що на Троєщину також необхідний якийсь вид транспорту. "Я вважаю, що можна було б зосередитися на чомусь одному і вирішити спочатку великі питання, а потім малі. Чи варто взагалі зосередитися на одному об'єкті і його доробити. Або шукати більш інституційного інвестора, який би вливав дуже великі кошти", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на лінії метро від Троєщини до Окружної в Києві буде 22 станції: назви і терміни.