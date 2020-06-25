Київ відкриває кінотеатри: що зміниться та чи є ризик заразитися COVID-19

Незважаючи на зростання кількості хворих на COVID-19, Київ все ж вдався до послаблення й дозволив працювати кінотеатрам і театрам. Таке рішення місцевої влади стало повною несподіванкою для власників самих закладів культури.

Навіть більше, столиця знову потрапила до списку міст, яким не рекомендується послаблювати карантин, а МОЗ взагалі заборонило відкривати кінотеатри до 1 липня. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Коли та як почнуть роботу

Як повідомили OBOZREVATEL представники й власники кінотеатрів столиці, відновити діяльність вони мають намір не раніше від 2 липня.

"Ми готові відкриватися на початку наступного місяця, тому що підготовка до роботи триває багато часу", – сказала OBOZREVATEL директорка кінотеатру "Жовтень" Юлія Антипова.

Кінотеатри в Києві відкриються з 2 липня

На цю ж дату орієнтуються й мережі кінотеатрів Multiplex і "Планета кіно". Але поки ні в кого немає впевненості, коли буде налагоджено роботу з дистриб'юторами, які фільми вийдуть у прокат, ціни й багато іншого.

"Кінодистриб'ютори перебувають у підвішеному становищі, ми з'ясовуємо їхній кінорепертуар, вони надають заплановані фільми, але попереджають, що поки точно нічого невідомо й вони можуть виявитися неактуальним", – розповіла OBOZREVATEL представниця компанії "Кіномедіа", яка займається розміщенням реклами в кінотеатрах України, Олена Колпак.

З огляду на те, що карантин продовжено по всій країні, у розпорядженні місцевої влади прописано вимоги норм безпеки, яких повинні дотримуватися заклади культури:

перевірку вхідних квитків, якщо є змога, здійснювати безконтактним способом – за допомогою сканерів штрих-кодів і інших аналогічних пристроїв;

відвідувачі повинні бути в респіраторах або захисних масках;

відстань між ними на сидячих місцях – не менш як 1,5 метра;

безперервна робота системи вентиляції в приміщеннях;

заборона на паперову продукцію (журнали, брошури, рекламні листи).

Відвідувачі кінотеатрів у залах повинні перебувати в масках

Для персоналу діють стандартні застережні заходи:

обов'язкове носіння масок і рукавичок;

температурний скринінг;

заборонено допуск до роботи працівників із очевидними ознаками респіраторних захворювань і температурою вище за 37,2 градуса.

Як повідомив СЕО мережі кінотеатрів Multiplex Роман Романчук, офіційно окремих рекомендацій для кінотеатрів їм не надавали, але назвав ті, які обговорювалися раніше й точно виконуватимуться.

"Заповнюваність не більш як 50% залу, санітарне оброблення всіх твердих поверхонь між сеансами. Масковий режим і температурний скринінг співробітників. Максимальне стимулювання продажу квитків онлайн, а не за кеш. Це ключове", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Директорка "Жовтня" зазначила, що до кінця залишилося невизначеним питання щодо розсадження глядачів: сподівалися на 50%, але, якщо судити з вимог у розпорядженні, зал можна буде заповнити на 30%.

З огляду на ці правила, не всі кінотеатри готові відкритися, говорить представниця "Кіномедіа".

"Вони не впевнені, наскільки буде доцільно працювати в таких умовах, платити оренду й зарплату співробітникам, якщо прибутку не буде", – додала Ковпак.

Деякі кінотеатри Києва не готові відкриватися через обмеження

Чи готовий Київ

Розпорядження про чергове ослаблення обмежувальних заходів було ухвалено після того, як МОЗ забрало столицю зі списку областей та міст, яким не можна послаблювати карантин. Але за кілька днів, 24 червня, через зростання захворюваності Київ знову повернувся до негативного рейтингу.

Як повідомили OBOZREVATEL у міністерстві, вони стежать за ситуацією, але всі рішення ухвалюються місцевою владою, оскільки в країні діє адаптивний карантин.

"Так, Київ знову перевищив норми одного з критеріїв МОЗ, а саме щодо приросту хворих. Якщо показник триматиметься на високому рівні три дні поспіль, це стане підставою для перегляду рішення про послаблення карантину. Але вирішуватися буде на місцях", – пояснили в пресслужбі.

Мер Києва Віталій Кличко також попередив киян, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації столиця повернеться до обмежень.

На засіданні уряду 25 червня було ухвалено рішення внести зміни до постанови №392 про заборону роботи кінотеатрів до 1 липня.

"Тобто дозволити роботу з 2 липня, але з чіткими умовами щодо наповненості залів не більше як 50%. В умовах адаптивного карантину в нас чітко передбачено, коли буде можливо ввести це пом'якшення", – заявив глава МОЗ Максим Степанов.

Зростання хворих неминуче

Лікарка-інфекціоністка Анна Григорчик впевнена, що відкриття закладів культури призведе до зростання захворюваності.

"Цифри щодо заражених зростають, тому що збільшується охоплення ПЛР-тестування, ми починаємо бачити більш реальну картину інфікування. Хоча й це не повна картина. А якщо зараз відкриють театри, кінотеатри, ТРЦ, то передання вірусу буде в кілька разів вищим, збільшиться захворюваність у кілька разів", – сказала вона в коментарі OBOZREVATEL.

Відкриття закладів культури збільшить кількість хворих у декілька разів

За словами інфекціоністки, навіть прописані заходи та їхнє дотримання не зможуть захистити людей від імовірності підхопити COVID-19.

"У закритих приміщеннях досить, щоб один безсимптомний інфікований чхнув або кахикнув, щоб протягом тижня заражати всіх відвідувачів. Вірус залишається на твердій поверхні до 9 днів і піднімається в повітря, а його неможливо продезінфікувати, як і кожне крісло ви не обробите на 100%. Єдиний вихід – встановлення кварцових ламп із необхідною потужністю для таких величезних площ. Тоді ми зможемо говорити, що натовп, який приходить на сеанс, перебуває у відносній безпеці, та й те лише перші десять хвилин. Щойно хтось почне кашляти або чхати, приміщення стає небезпечним", – пояснила Григорчик.