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28 грудня • оновлено в 14:42
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У Києві відкрили Шулявський міст

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У Києві 28 грудня відкрили рух по новому Шулявському мосту.

Мер Києва Віталій Кличко вів на своїй сторінці у Facebook онлайн-трансляцію цієї події.

"Це відбувається зараз: відкриваємо проїзд по Шулявському шляхопроводу", – написав очільник столиці.

У Кличка розповіли, яким буде новий Шулявський міст

У Кличка розповіли, яким буде новий Шулявський міст

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Кличко в костюмі діда Мороза проїхав по мосту на квадроциклі. "Ну що, поїхали? Шулявка їде!" – сказав мер.

Після цього доступ до переправи надали іншим транспортним засобам. По ній проїхали легкові автомобілі, машини поліції та швидкої допомоги, маршрутки, фури.

За словами Кличка, відкриття шляхопроводу зробить транспортну інфраструктуру міста більш комфортною і сучасною.

"Можу стверджувати, що це сучасний міст, який буде багато років експлуатуватися і зменшить транспортне навантаження в нашому місті", – додав Кличко.

Він також нагадав, що до кінця 2020 року планується запустити рух по Подільсько-Воскресенському мосту.

Як повідомлялося, загальна вартість реконструкції Шулявського шляхопроводу – 830,120 млн грн. Тривалість будівництва – 17 місяців.

Зазначимо, що напередодні Кличко взяв участь у випробуваннях прогонових будов Шулявського шляхопроводу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в пресслужбі Кличка зібрали головні факти про новий Шулявський міст.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Шулявський міст
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Открыли - молодцы. Я даж не буду спрашивать сколько километров данное сооружение, фиг с ним Кличком, но подмести грязь с дороги перед открытием можно было???
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В сети смеются)))))
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